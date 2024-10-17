CHP Lideri Özel doğu turuna çıkıyor: Diyarbakır'da birlik mesajı verecek

Normalleşme ve olası çözüm süreci tartışmaları siyasetin gündeminden düşmüyor. Tartışmalar sürerken CHP Lideri Özgür Özel, pazartesi günü Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

CHP LİDERİ ÖZEL'İN İLK DURAĞI DİYARBAKIR

Ardından MYK Toplantısını gerçekleştirecek olan Özel, salı günü grup toplantısını yapıp 6 gün sürecek olan doğu turuna çıkacak. Özel'in ilk durağı Diyarbakır olacak. Çarşamba günü valiliğe gidecek olan Özel, STK ve esnaf buluşmasının yanı sıra DEM Parti'li Belediye Başkanlarını Serra Bucak ve Doğan Hatun'u ziyaret edecek. Diyarbakır’da birlik, beraberlik ve barış mesajları vermesi beklenen Özel'in CHP'nin Kürt sorununa yaklaşımına dair de önemli açıklamalar yapacağı kaydediliyor. Ayrıca Özel’in, kayyum uygulamalarına da sert tepki göstereceği belirtiliyor.