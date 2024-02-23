CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir için "jest" çağrısı yaparak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi. CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın için adaylarının geri çekilmesini istedi.

Özel'in açıklamalarına İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez'den "Siyasi spekülasyonlara ayıracak zamanımız yok. Milletten başka kimseye borcumuz yok” yanıtı geldi.

“TURHAN ÇÖMEZ’İN ADAYLIĞI DEVAM EDİYOR”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da "Böyle bir durum mümkün değil. Turhan Çömez’in adaylığı devam ediyor. Balıkesir’in en güçlü adayı" dedi.

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“ADAYIMIZI ÇEKMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL, GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Özel'e yanıt veren bir diğer isim de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak oldu. Akburak, "Adayı çekmemiz mümkün değil. Biz 81 ilde aday göstereceğiz. Bundan geri adım atmayız. Genel başkanımızın da aynı görüşte olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA