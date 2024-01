CHP Lideri Özgür Özel: Mitingimizi iptal ettik, şehitlerimizin yasını tutacağız

CHP Genel Bakanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde şehit olan 9 asker için gerçekleştirilen olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Özel, son bir ayda 25 askerin şehit düştüğünü belirterek, Her gelen şehit haberinden sonra lanetledik. Her gelen şehit haberinden sonra kınadık. Her gelen şehit haberinden sonra Allah'tan rahmet diledik. İktidar partisi, uyarıları dinlemek, önlem almak yerine sanki alışılmış bu haberlerde ezberlerini tekrar etmeye devam ettiler. Son bir ayda şehit olan 25 askerimizden 23'ü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden. Kasım, aralık ve ocak aylarında aynı üs bölgesinden rakımı, koordinatları bilinen, Twitter'da gezen, benim tekrar etmeyeceğim aynı üs bölgesine 3 saldırı oldu. Toplam 19 şehidimiz var o üs bölgesinden ifadelerini kullandı.

'SORULARA 18 GÜNDÜR TEK YANIT ALAMADIK'

Daha 20 gün önce, 23-24 Aralık'ta Pençe-Kilit bölgesinden birer gün arayla toplam 12 şehit haberi geldiğini hatırlatan Özel, Biz CHP olarak o tarihlerde derhal Meclis'in bilgilendirilmesini istedik. Milli Yas ilan edilmesini istedik. Bölgedeki askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gereken her türlü adımın bir an önce atılmasını talep ettik. Sorumluluk makamlarında oturanlara sorumluluklarını hatırlattık. Bölgedeki endişelerimizle ilgili iktidara sorular yönelttik. 26 Aralık grup toplantımızda 'Artık yeter' dedik. Artık yeter şehitler gelmesin, artık yeter ne yapılacaksa yapılsın. Kimin üzerine ne sorumluluk düşüyorsa düşsün, artık yeter bu işe bir çare bulunsun. Sorular sorduk. Dedik ki; '20 aydır süren Pençe-Kilit Harekatı'nın siyasi ve askeri hedefleri nedir Bu hedeflere ulaşılma durumu nedir' Dedik ki; 'Bölgedeki teröristlerin faaliyetlerine ilişkin istihbarat temininde bir zafiyet var mıdır' Yine sorduk; 'Teröristlerin saldırıları, üs bölgelerinin mevsimsel koşullara karşı yeterli korumaya ve gerekli tahkimata sahip olmaması sebebiyle mi önlenemiyor' 'İnsansız hava araçlarının mevsimsel koşullar dolayısıyla uçamadığı durumlarda, gözetleme faaliyetlerini giderecek ilave tedbirler alınıyor mu' diye sorduk. 'Üs bölgelerindeki termal kamera sistemleri nitelik ve nicelik olarak yeterli mi Yetersizse neden hızla bu eksiklikler giderilmiyor' diye sorduk. 'Özellikle altın saat olarak nitelendirilen süre içerisinde sağlık desteği, tıbbi müdahale için imkan ve kabiliyetler yeterli mi Askeri sağlık siteminin ilga edilmesinin, askeri hastanelerin kapatılmasının bu zafiyetteki payı nedir' diye sorduk. 'Örneğin, daha önce her timde bulunan askeri doktorlar yerine şimdi o doktorların bulunmaması, ihtiyaç olduğu zaman sivil doktor görevlendirilememesi bu altın saat uygulamasında nasıl zafiyetler yaratıyor' Bunu özellikle sorduk. Bu sorulara 18 gündür tek bir yanıt alamadık diye konuştu.

'ACILAR ÇADIRLARDA ÇEKİLİYOR'

Kahramanmaraşlı Şehit Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in depremzede ailesinin yaşam koşulları ile ilgili konuşan Özel, Birkaç yönden suçüstü yakalanmış iktidarın yalan telaşını bir kez daha herkese göstermeyi bir borç biliyorum. Bakın; Müslüm Özdemir'in ailesi, bu çadır, 'Bir sene sonra herkese evini vereceğim' diye oyunu alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yalanı, Recep Tayyip Erdoğan'ın kandırdıklarının içinde bulunduğu durum. Milyonlarca kişi var böyle. Şehit ailesinin yüreğine ateş, çadırda düşüyor. Geliyorlar çadırı bayraklıyorlar, sosyal medyada bu haberler çıkınca Vali Bey'e yalanlatıyorlar. Sonra Mehmet Özhaseki, bugün kendi valisini yalanlıyor. Ne diyor 'Konteyner vermiştik. Isınma gerekçesiyle çadıra geçmişler, konteyneri de depo olarak kullanıyorlar.' Ne diyor; konteyner var, konteyner buz gibi ve mecburen çadırın içini ısıtarak çadıra geçen bir şehit ailesi. On binlerce, yüz binlerce ailenin durumu ortada ama şehit ailesinin içinde bulunduğu durum ortaya çıkınca, briket eve astıkları bayraklar, o camsız evlerden utanmayanlar çadıra bayrak asmaktan utanmışlar. Hemen diyorlar ki 'dezenformasyon'. Oysaki herkes gerçeği biliyor ve en nihayetinde kendi bakanları Mehmet Özhaseki durumu açıklıkla ifade eden paylaşımını yapmış. Kaymakam gidiyor, acı haberi çadırda veriyor ama Güvenlik Toplantısı sarayda yapılıyor. Güvenlik Toplantısı sarayda, sırça köşklerde yapılırken acılar çadırlarda, sıvasız evlerde, camsız evlerde, cam yerine naylon çekilmiş pencereli soğuk evlerde çekiliyor ifadelerini kullandı.

'MİTİNG YAPMAYI DOĞRU BULMADIK'

CHP Lideri, bugün yapılması beklenen aday tanıtım toplantısını dün akşamdan ertelediklerini anımsatarak devamında şöyle konuştu:

Yaptığımız MYK toplantısında yarın saat 13.00'te yapılması planlanan mitingimizi; şehit cenazeleri ile aynı saate gelmesi, her ne kadar ilan etmeseler de her ne kadar o haklarında, Suudi Kralı'nın 90 yaşındaki ölümünde 3 günlük yas ilan etseler de yarın milletimizle birlikte yasta olacağımız ve cenaze törenlerinde olacağımız bir günde miting yapmayı doğru bulmadık. Miting kararı CHP'ye aitti; ancak davetimize olumlu yanıt veren siyasi parti liderini bizzat aradım. Katılım göstereceğini söyleyen siyasi partilere, arkadaşlarımız ayrı ayrı ulaştı. Bu konudaki düşüncemizi aktardık. Kendilerinin uygun görüşlerini alarak mitingimizi iptal ettik. Yarın şehitlerimizin yasını tutacağız. Ayrıca yarın saat 14.00'te Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulumuzu toplantıya çağırdım. Bu kurulumuz, ilgili MYK üyelerimiz, emekli askerler, güvenlik uzmanları, ilgili iki komisyonumuzun sözcülerinden oluşan toplam 11 kişiden oluşuyor. Komisyonumuzda 6'sı güvenlik uzmanı olan emekli askerler, 5 de CHP'nin benim de içinde bulunduğum yetkilileri var. Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplantımızda bu durumu enine boyuna araştıracağız. Bundan sonra yeni oluşturduğumuz ilk toplantısını önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız bu kurulu, yarın öncelikle bu gündemle toplantıya çağırıyoruz. Bundan sonra da düzenli olarak gerekli çalışmaları yapıp, gerekli uyarıları en somut şekilde aktarmaya devam edeceğiz.