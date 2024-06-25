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        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş görüşmesi yorumu - Gündem Haberleri | Son dakika haberleri

        CHP Lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş görüşmesi yorumu

        CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir yemekte buluşmasını değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bunları parti için normalleşmeye dair kıymetli adımlar olarak nitelendiriyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:52 Güncelleme: 25.06.2024 - 23:08
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        Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesi yorumu
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi hakkında, "Bunları normalleşmeye dair, parti için normalleşmeye dair kıymetli, önemli ve desteklediğim adımlar olarak nitelendiriyorum" dedi.

        Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim Barış Derneği dayanışma yemeği öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi hakkında konuşan Özel, "Mansur Bey akşamki yemekle ilgili bilgi verdi ve ben de memnuniyetimi ilettim. Ekrem Bey'in açıklamasını takip ettim geçtiğimiz günlerde. Önümüzdeki günlerde, haftalarda olacak bir yemek. Bu çok iyidir. Yani yemekler yenmiyorsa ve önceki genel başkanla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış ya da görev yapmış arkadaşları yemek yemiyorlarsa, sohbet etmiyorlarsa bunun haber değeri vardır. Yemeğin haber değerinin olması demek ki bu konularda bizim de biraz normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor. Bunları normalleşmeye dair, parti için normalleşmeye dair kıymetli, önemli ve desteklediğim adımlar olarak nitelendiriyorum" diye konuştu.

        ‘BAHÇELİ'NİN İSTİRAHAT ETME İHTİYACINI ÖĞRENDİM VE O GÜNDEMİ ATLADIM'

        Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının sorulması üzerine, "Ben onları değerlendirmek üzereyken Sayın Bahçeli'nin istirahat etme ihtiyacı duyduğunu öğrendim. Endişelendim, sağlık durumu hakkında grup başkanvekillerinden bilgi aldım. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim ve o gündemi atladım. Şimdi o gündeme dönmenin bir anlamı yok” ifadesini kullandı.

        'BU ASGARİ ÜCRETLE HAMZA BEY BİR AY GEÇİNSİN'

        Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın açıklamalarının sorulması üzerine, "Yani biz de zaten bundan endişe ediyoruz ve bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Asgari ücret TÜİK'in enflasyonlarına göre bile verildiği günden itibaren yüzde 25 aşındı. Gerçek gıda enflasyonuna göre yüzde 40-45 aşınmış durumda. Bu noktadan sonra ‘Öyle bir çalışmamız yok’ demek bu vatandaşın gönlünde düştükleri yerin boşuna olmadığının ve vicdansızlığın bir göstergesidir. Bu asgari ücretle Hamza Bey bir ay geçinsin, ondan sonra gelsin böyle değerlendirmeler yapsın" dedi.

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