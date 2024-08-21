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        CHP lideri Özgür Özel'den röntgenli açıklama

        CHP lideri Özgür Özel, ayağının kırılmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Ev kazası geçirdiğini söyleyen Özel, "Tarihsel husumetimiz olan FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:56
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        Özel'den röntgenli açıklama
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağının kırılması üzerine çıkan iddialara ilişkin, “FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi” dedi.

        CHP lideri Özgür Özel, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuştu. Özel'in ayağının kırılmadığı, silahla vurulduğu iddia edilmişti.

        İddiaları yalanlayan Özgür Özel ev kazası geçirdiğini açıklayarak şunları söyledi:

        "Herkesin başına gelebilecek, geçirdiğim bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını ve farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takıldığını gerçekten şaşkınlıkla takip ettim. Tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi.

        Parti Sözcümüz açıklama yaptı, ben bizzat açıklama yaptım ancak bu iddialar sürdürüldü. Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Bizim gündemimizde memleketin sorunları ve bu sorunlara üreteceğimiz çözümler var. Herkese açık, şeffaf bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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