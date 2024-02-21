CHP lideri Özgür Özel: Parti içinde üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim kampanya çalışmalarına ilişkin, "Rastgele bütün şehirleri gezmek yerine risk ve fırsat analizi yaparak fırsatın yüksek olduğu ya da kazanma çizgisinin hemen altında veya üstünde olduğumuz yerlere ağırlık vereceğiz. Büyük il mitingleri tabii ki olacak ama daha çok bir gün içerisinde kritik ilçelerde miting yapacağız." dedi.

Meclis'te gazetecilerle bir araya gelen Özel, seçim çalışmaları kapsamında bugün Antalya'da, pazar günü de Balıkesir'de aday tanıtım toplantısı yapacaklarını, gelecek haftadan itibaren de mitinglere başlayacaklarını belirtti.

İl merkezlerindeki mitinglerin yanı sıra ilçelerde de miting yapmak istediğini ifade eden Özel, "Sadece il mitingleri değil özellikle kritik ilçelerde miting yapmak istiyorum. Rastgele bütün şehirleri gezmek yerine risk ve fırsat analizi yaparak fırsatın yüksek olduğu ya da kazanma çizgisinin hemen altında veya üstünde olduğumuz yerlere ağırlık vereceğiz. Büyük il mitingleri tabii ki olacak ama daha çok bir gün içerisinde kritik ilçelerde miting yapacağız." diye konuştu. REKLAM İstanbul'da yapılacak miting çalışmalarına değinen Özel, "İstanbul'da çok kez ilçe mitinglerini yapacağız. Bu konuda Ekrem Bey'in ekibi ve İstanbul İl Başkanlığı çalışıyor. Bazı mitinglerin dönüşünde Ankara'da konaklamak yerine İstanbul'a dönüp, İstanbul'da bir miting yapmak, öbür sabah dönüp sonra diğer mitinge geçmek gibi bir şey planladık." dedi. Özel, daha önce ittifak ya da işbirliği yaptıkları partilerle yerel seçim için de görüştüklerini ancak bunların çok sınırlı kaldığını belirtti. Şu anda 2019'daki yerel seçimlere göre şartların çok lehlerine olmadığını ancak seçmenin reflekslerinde de bir değişiklik oluşmadığını savunan Özel, "2019 başarısını bize yaşatan seçmenin saraya, Bahçeli'ye, kent suçlarına, israfa itirazı devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Bizim oy aldığımız İYİ Partili, milliyetçi demokrat seçmenler, eski merkez sağ seçmen, Devlet Bahçeli'ye itiraz eden seçmen ya da diğer partilerin seçmenleri için ne İstanbul'da, ne Ankara'da ne de diğer yönettiğimiz büyükşehirlerde bir hayal kırıklığı yaratmadığımız ortada" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün memnuniyet anketlerinde seçildikleri noktanın gerisinde olan belediyemiz neredeyse yok, çok ilerisinde olan belediyelerimiz var. Parti yönetimine geldiğimizde ortadan kalkmış bir ittifak kapasitesi vardı, gizli protokol yönünden. Ben beyaz çiçeği aldım gittim ama ittifak yapmaya razı edemedim eski ortakları. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra da özenli bir dil kullanmaya, muhalefete muhalefet etmemeye, çatışmamaya devam edeceğiz. Partilerin kendi düşünceleri olabilir ama yerel seçim olduğu için seçmenin burada kendini ve kentini düşüneceğini düşünüyorum." REKLAM