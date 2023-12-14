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        Haberler Gündem CHP: Meclis'teki her parti ile görüşüyoruz

        CHP: Meclis'teki her parti ile görüşüyoruz

        CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Mecliste grubu olan, Mecliste temsil edilen her parti ile görüşüyoruz. Bizim siyaset anlayışımız bunu gerektiriyor. Diğer yandan İYİ Partinin ya da başka siyasi partilerin kendi yetkili kurullarında aldıkları kararları da tartışmayız, bunlara saygı duyarız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 23:13 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:13
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        CHP: Meclis'teki her parti ile görüşüyoruz
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        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

        PM toplantısına ilişkin açıklamada bulunan Yücel, TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Saadet Partisine başsağlığı ve sabır diledi.

        "ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYONDAKİ ARTIŞA GÖRE YILDA EN AZ 2 KEZ İYİLEŞTİRİLMESİ GEREK"

        Mecliste bu hafta bütçe görüşmelerinin başladığını anımsatan Yücel, bütçeye göre 2024'te de doğrudan ve dolaylı vergilerle tüm yükün emekçi ve çalışanların sırtına yüklendiğini iddia etti.

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        Yücel, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin başladığına işaret ederek, asgari ücretin enflasyondaki artışa göre yılda en az 2 kez iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kira fiyatlarının düştüğüne ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Yücel, "Sayın Mehmet Şimşek'e soruyorum, bundan kiracıların haberi var mı, ev sahiplerinin haberi var mı, bundan emlakçıların haberi var mı?" dedi.

        Yücel, birçok ülke uyum sorunlarından dolayı vatandaşlığı zorlaştırırken AK Parti'nin Türk vatandaşlığı almayı kolaylaştırdığını öne sürerek, "Son yönetmelik ciddi tehlikeler içeriyor. Özellikle tarım arazilerinin satılmasının önü açılacak. Yabancılara arsa satışlarının nasıl bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini görmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. Bu satışlara şiddetle karşıyız. Hükümet sıcak para ve devşirme seçmen bulma derdinde. Bunları herkes görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde, bu ülkenin işgal ettiği ve silahlandırdığı adaların gündeme getirilmemesini eleştiren Yücel, "İzmir, Muğla, Aydın il sınırları içinde bulunan 20 adamıza, Yunanistan 14 askeri üs inşa edip alenen silahlandırdı. Bu işgalden başta Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlar sorumludur." ifadelerini kullandı.

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        "İKTİDARIN ULUSLARARASI ALANDA BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLMASINI BEKLİYORUZ"

        Yücel, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin, "Türkiye'de bazı vatandaşlarımızın diğerlerinden daha az eşit olduğunu boşuna söylemiyoruz. Çarpan kişi yabancı bir devlet adamının oğlu olmasaydı, yurt dışına elini kolunu sallayarak kaçabilecek miydi?" diye sordu.

        Göçer'in acılı ailesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Yücel, "CHP olarak konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. İktidarın da uluslararası alanda bu işin takipçisi olmasını ve üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Bu konunun AKP tarafından iç politika malzemesi haline getirilip getirilmeyeceğinin takipçisi olacağız. Ben de bir hukukçu olarak bu davanın bütün süreçlerinin bizzat takipçisi olacağım." şeklinde konuştu.

        "MECLİSTE TEMSİL EDİLEN HER PARTİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

        CHP Sözcüsü Yücel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        CHP'nin yerel seçimlerde bir ittifak veya işbirliği yapma ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Yücel, "Mecliste grubu olan, Mecliste temsil edilen her parti ile görüşüyoruz. Bizim siyaset anlayışımız bunu gerektiriyor. Diğer yandan İYİ Partinin ya da başka siyasi partilerin kendi yetkili kurullarında aldıkları kararları da tartışmayız, bunlara saygı duyarız. Başından beri şunu savunuyoruz, biz ittifakı sandıkta yapacağız, ittifakı tabanda yapacağız, seçmen nezdinde yapacağız. Dolayısıyla bu bakış anlayışımızı destekleyecek ya da kuvvetlendirecek çeşitli seçim çevrelerinde birtakım gelişmeler olabilir. Bunları hep birlikte göreceğiz." yanıtını verdi.

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