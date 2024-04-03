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        Haberler Gündem CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı - CHP haberleri, Son dakika CHP haberleri

        CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK'da seçim sonuçlarının değerlendirileceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:39
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        CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı
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        31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir araya geldi.

        SEÇİM SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK

        AA'da yer alan habere göre CHP parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.20'de başladı. 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk kez toplanan MYK'da, seçim sonuçlarının değerlendirileceği öğrenildi.

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