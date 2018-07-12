Son günlerde ardı ardına gelen kayıp çocuk haberlerinin ardından konu TBMM gündemine de geldi. CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kayıp çocuklar başta olmak üzere çocukların mağdur olduğu sorunların araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması için önerge verdi. İlgezdi, önergesinde, kayıp çocuklarla ilgili çarpıcı istatistikleri de paylaştı.

9 YILDA 104 BİN KAYIP ÇOCUK BULUNDU

İlgezdi’nin, TÜİK verilerine dayandırdığı istatistiklere göre 2008-2016 yıllarında hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri ya da vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 104 bin 531. İlgezdi, önergesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan ancak henüz bulunamayan çocuklar hakkında ise İçişleri Bakanlığı'nın bilgi paylaşmadığını ifade etti. 104 bin 531 çocuğun, 59 bin 435’ini kız çocukları oluşturdu. En fazla kız çocuğu Antalya’da kayboldu. Antalya’da 9 yıl içerisinde emniyet birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak, güvenlik birimlerine getirilen kayıp kız çocuğu sayısı 4 bin 559 oldu. Antalya’yı İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana takip etti.

11 YAŞ ALTINDA EN FAZLA KAYIP ÇOCUK ANKARA’DA

Türkiye genelinde 2008-2016 yılları arasında kaybolan 11 yaşından küçük kız çocuklarının sayısı ise 2 bin 429. 11 yaşından küçük kız çocukları en fazla Ankara’da kayboldu. 9 yılda Ankara, Kayseri, Antalya, İzmir ve İstanbul’da kaybolan 11 yaşından küçük çocuklar, Türkiye genelinde kaybolan 11 yaşından küçük kız çocuklarının yüzde 30’unu oluşturdu. Türkiye genelinde 11 yaşından küçük erkek çocukları da en fazla Ankara’da kayboldu. 319 çocuğun kaybolduğu Ankara’yı, 264 çocuk ile İzmir, 259 çocuk ile Kayseri, 258 çocuk ile Antep, 255 çocuk ile Antalya, 228 çocuk ile İstanbul, 216 çocuk ile Adana ve 210 çocuk ile Diyarbakır takip etti.

TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında hakkında resmi kayıp ihbarı olmadığı halde, güvenlik kuvvetlerince veya vatandaşlar tarafından bulunarak, güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 12 bin 951 oldu. Aynı dönemde “evden kaçan çocuk” sayısı ise 26 bin 168.

İlgezdi, önergesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurumlarda kalan çocukların durumlarıyla ilgili istatistikleri de paylaştı. Buna göre 2008 yılında bulunduğu kurumlardan kaçan çocuk sayısı 428 iken, 2016 yılına gelindiğinde kaçan çocuk sayısının bin 102, terk edilen yani kanuni mümessili tarafından korumasız ve yardıma muhtaç bir şekilde bırakılan çocuk sayısı da 790 oldu.

“TBMM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”

CHP Milletvekili İlgezdi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TBMM’nin, kayıp ya da kaçırılan çocuklar ile ilgili üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, “Geleceğimiz olan çocukların her türlü sorununun çözülmesi hepimizin görevi olmalıdır. Çocuklarımız söz konusu olduğunda siyaset bir kenara bırakılmalıdır çünkü çocuklar siyaset üstü bir konudur. Diğer partilerin de konuya böyle yaklaşacağını ve komisyon kurulacağını düşünüyorum" dedi.