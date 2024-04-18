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        CHP'nin yeni Grup Başkanvekili Murat Emir oldu

        CHP'de Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar Belediye Başkanı olmasından sonra bu görev için seçim yapıldı. Partinin yeni Grup Başkanvekili Murat Emir oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 13:28 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:28
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        CHP'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu
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        CHP'nin yeni Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir oldu.

        CHP'de bugün Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal’dan boşalan koltuk için seçim yapıldı. Seçimi, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kazandı.

        CHP'nin diğer grup başkanvekilleri ise İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır görevini sürdürüyor.

        MURAT EMİR KİMDİR?

        CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 1969 yılında Malatya’da doğdu.

        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1992 yılında bitiren Emir, 1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi’nde Göz Hastalıkları alanında ihtisas yaptı.

        Murat Emir, çeşitli kamu hastanelerinde göz klinik şefi olarak görev yaptıktan sonra, 2005 yılında kamu görevinden istifa etti ve “Özel Emir Göz Hastalıkları Dal Merkezi”’ni kurdu.

        Hekim olarak çalışmaya devam ederken, 2008 yılında Heidelberg Üniversitesi’nde “Lazer Fiziği” alanında yüksek lisans yaptı.

        2005-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2013 Yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik bölümünde “Sağlık Hukuku” alanında yazmış olduğu tezle doktora programını bitirdi ve Bilim Doktoru ünvanını aldı.

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