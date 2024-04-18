CHP'nin yeni Grup Başkanvekili Murat Emir oldu

CHP'nin yeni Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir oldu.

CHP'de bugün Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal’dan boşalan koltuk için seçim yapıldı. Seçimi, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir kazandı.

CHP'nin diğer grup başkanvekilleri ise İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır görevini sürdürüyor.

MURAT EMİR KİMDİR?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 1969 yılında Malatya’da doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1992 yılında bitiren Emir, 1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi’nde Göz Hastalıkları alanında ihtisas yaptı.