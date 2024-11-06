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        Haberler Gündem Politika CHP olağanüstü kurultaya gider mi? | Son dakika haberleri

        CHP olağanüstü kurultaya gider mi?

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri kampını hafta sonu İstanbul'da tamamladı. O kampta bazı milletvekillerinin CHP Genel Başkan Özgür Özel'i normalleşme üzerinden eleştirdiği öğrenildi. Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

        Giriş: 06.11.2024 - 16:02 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:02
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        CHP olağanüstü kurultaya gider mi?
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        Yerel seçimden sonra atılan normalleşme adımları ve parti içinde yaşanan cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları, CHP'de kurultay seslerinin yükselmesine neden oldu.

        Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından CHP, Antalya kampını İstanbul’a almıştı. Edinilen bilgiye göre; o kampta bazı milletvekilleri Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulundu. Özellikle normalleşme sürecinin iktidara yaradığı ve motivasyonu düşürdüğü ileri sürüldü. Bazı vekiller, meclis açılış özel oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta karşılanmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.

        Esenyurt mitinginde DEM Eş Genel Başkanı’nın konuşmasının doğru olmadığı, milletvekillerinin "Bunu seçim bölgelerinde nasıl anlatacağız" diyerek Özel'e tepki gösterdiği belirtildi. Özel'in ise normalleşme süreci üzerinden gelen eleştirilere "Karar doğruydu" yanıtını verdiği öğrenildi. Normalleşme politikası sayesinde CHP’li olmayan seçmenin de kendilerine sıcak baktığını ifade etti.

        KURULTAY TALEPLERİNİN ARTACAĞI KONUŞULUYOR

        CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı bir televizyon kanalında partisinde kurultay tartışmalarının sürdüğünü ve partinin tabanında rahatsızlığın arttığını ifade etti. Özel de partisinin grup toplantısında yükselen kurultay seslerine değindi. CHP’yi iktidara taşımak için verdiği sözleri hatırlattı. Önümüzdeki günlerde CHP içerisinde kurultay taleplerinin artacağı konuşuluyor. CHP'li kaynaklar, birkaç ay içinde kurultaya gidileceğini savunuyor.

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