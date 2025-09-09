CHP Parti Meclisi toplantısı yapıldı
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı
Giriş: 09.09.2025 - 20:03 Güncelleme: 09.09.2025 - 20:03
CHP Parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Alınan bilgiye göre PM'de, CHP'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 4-9 Eylül kuruluş haftası etkinlikleri görüşüldü.
Toplantıda ayrıca güncel kamuoyu araştırmaları, örgüt talepleri ve ilgili işlemler ele alındı.
