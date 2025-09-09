Habertürk
Habertürk
        CHP Parti Meclisi toplantısı yapıldı | Son dakika haberleri

        CHP Parti Meclisi toplantısı yapıldı

        CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 20:03 Güncelleme: 09.09.2025 - 20:03
        CHP Parti Meclisi toplantısı yapıldı
        CHP Parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Alınan bilgiye göre PM'de, CHP'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 4-9 Eylül kuruluş haftası etkinlikleri görüşüldü.

        Toplantıda ayrıca güncel kamuoyu araştırmaları, örgüt talepleri ve ilgili işlemler ele alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
