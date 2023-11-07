Chp parti meclisi üyeleri kimler oldu? İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu

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ÖZEL İLE HAREKET EDEN MYK ÜYELERİ LİSTEDE YER BULAMADI Özgür Özel daha önce CHP’nin Önceki Genel Başkanı Kılılçdaroğlu’nun MYK’sında yer alan ancak son dönemde kendisiyle birlikte hareket eden Veli Ağbaba, Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan gibi isimlere listesinde yer vermedi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun son MYK’sında yer alan Tahsin Tarhan ise Özel’in listesinde yer almasına rağmen delegenin onayını alamadı.

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KADIN KOTASI NEDENİYLE LİSTEYE GİREMEDİLER Özel’in listesinde dikkat çeken isimlerden birisi olan Diyarbakır Milletvekili ve son parti meclisinde yer alan Sezgin Tanrıkulu 406 oy alarak 42. sırada yer aldı. Ancak kadın kotası dolayısıyla parti meclisinde yer alamadı. Kılıçdaroğlu’nun yarış dışı kalması dolayısıyla bu defa Özgür Özel’e karşı eski MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da "denge ve denetleme listesi" ismiyle anahtar liste çıkardı.