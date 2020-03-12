AA

CHP PM Toplantısı



- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz" - "Sağlık Bakanlığının alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz, bu önlemler çerçevesinde, ülkemizin, üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekenleri yapacağız ama kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir, talebimizdir" - "Yalova Belediyesiyle ilgili iddiaları Belediye Başkanımız Vefa Salman ortaya çıkardı ve yargıya taşıdı. Ama ne hikmetse, bizim belediye başkanımız, haksız ve hukuksuz bir şekilde görevden alındı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM),Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

PM sürerken basın mensuplarına açıklamada bulunan Öztrak, 37. Olağan Kurultay öncesi son PM toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun PM'nin açılışında bu dönemdeki çalışmaları değerlendirdiğini ve PM üyelerine teşekkürlerini ilettiğini aktaran Öztrak, PM'de 37. Olağan Kurultay sürecini, Yalova belediyesindeki yargı sürecini, Romanlara yönelik eylem planı ile koronavirüsle ilgili gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

Bugün İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabulünün 99'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatan Öztrak, "İstiklal Marşımız, milletimizin azim ve kararlılıkla elde ettiği bağımsızlığımızın sembolüdür. İstiklal Marşımız, emperyalizme karşı ulusça, omuz omuza verdiğimiz kurtuluş mücadelesinin kelimelere dökülmüş halidir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu vesileyle, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

AK Parti'nin dünkü il başkanları toplantısında "Yalova'da yapılan milli irade gaspını kutladığını" iddia eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Yalova Belediyesiyle ilgili iddiaları Belediye Başkanımız Vefa Salman ortaya çıkardı ve yargıya taşıdı. Ama ne hikmetse, bizim belediye başkanımız, haksız ve hukuksuz bir şekilde görevden alındı. Dün AK Parti Genel Başkanı, partisinin il başkanları toplantısında çıktı, her zaman olduğu gibi önce Yalova Belediye Başkanı'mızla ilgili iftiralarını arka arkaya sıraladı. Sonunda da 'hak yerini buldu' dedi. Yalova'da, Yalovalı'nın seçtiği belediye başkanını görevden alıp, sonra da 'hak yerini buldu' demek, hak yemenin dik alasıdır.

Üstüne üstlük, seçilmiş belediye başkanı yerine, belediye başkan vekilini il başkanları toplantısına çağırıp kutlama yaptı. Bunun hangi izanla bağdaştığını kendisine sormak gerekir. Bu mızıkçılıktır. Yalovalıların iradesine büyük bir darbedir. Yalovalıların teveccühüne mazhar olamayan AK Parti mızıkçılık yapmış, CHP'den belediye başkanlığını çalmaya kalkmıştır. Kürsüye çıkarılan AK Partili zat, Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı değil, ona vekaleten belediye meclisi tarafından getirilen kişidir. AK Parti Genel Başkanı daha önce milliyetçiliği ayaklar altına almıştı. Yaptığı bu hareketle de millet iradesini ayaklar altına almış oldu."

- "2020'ye felaket ve sıkıntılarla başladık"

Türkiye ve dünyanın zor zamanlardan geçtiğine işaret eden Öztrak, "2020'ye felaket ve sıkıntılarla başladık. Depremde, çığ felaketlerinde ve uçak kazasında onlarca canımızı yitirdik. Son bir ayda vatan toprakları dışında, İdlib'de 59 kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü." dedi.

Daha bir krizi hazmedemeden başka krizlerle karşılaştıklarını aktaran Öztrak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Şimdi de koronavirüsün Türkiye'ye geldiğini öğrendik. Bu, hayatımızı ciddi şekilde değiştirecektir. Korku ve panik yerine, bilinçle, bilgiyle hep birlikte hareket etmek zorundayız. Hızla yayılan ve 114 ülkede görülen virüsten etkilenen insanların sayısı 130 bine yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 500'ü geçti. Bu çerçevede, bütün devletlere ve uluslararası topluma önemli görevler düşüyor. Mücadelenin ilk ve en önemli aşaması hastalığın insanlara bulaşmasını önlemek, ikinci aşaması da hastalığa yakalananları tedavi etmektir. Ülkemizde de hastalığın sınırlarımızdan içeri girmesini engellemek için elden gelen yapılmıştır. Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz."

Tüm çabalara rağmen virüsün Türkiye'ye geldiğini yineleyen Öztrak, şimdi bu hastalığın vatandaşlara bulaşmasını ve yayılmasını önlemek için tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Öztrak, "Bu hastalığın yayılmasını önlemek için her şeyden önce ortak aklı çalıştırmalı, ortak hareket etmeli, paniğe kapılmamalıyız. Bu gibi kriz anlarında şüphesiz en çok ihtiyacımız olan güvendir. Bunun için yönetim, halkımızı doğru bilgilendirmeye devam etmeli ve gerekli adımları zamanında atmalıdır." diye konuştu.

- "Salgın küresel ekonomiyi de tehdit ediyor"

Salgının sadece küresel sağlığı tehdit etmediğini, küresel ekonomiyi de tehdit ettiğini aktaran Öztrak, küresel büyüme, küresel ticaret, küresel yatırımların ciddi baskı altında olduğunu vurguladı.

Küresel üretim ve değer zincirleri koparken, küresel borsalar, faizler ve güvenin dip yaptığını dile getiren Öztrak, şöyle devam etti:

"Şu anda tüm ekonomiler hem arz hem de talep kanalından, ciddi darbe yiyor. Bunun finansa da yansıması bekleniyor. Bir yandan ekonomilerin ara malı tedariki güçleşirken, diğer yandan tüketim ve yatırım harcamaları zayıflıyor. Dünya, daha önce görmediği bir ekonomik krizle, karşı karşıya. Bizim gibi üretimi büyük ölçüde ithalata bağlı, firmaları ve aileleri aşırı borçlu ekonomilerin, bu türbülanstan öyle ya da böyle olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. Dolar kuru an itibarıyla 6 lira 25 kuruş. Kredi temerrüt risk primimiz 400'leri aştı. Petrol savaşlarına bağlı olarak enerji fiyatları bir süre aşağıya gelse de Türkiye'nin cari açığın finansmanı ve dış borç ödemeleri konusunda dikkatli olması gerekiyor. İnsanlar, marketlerde makarna, bakliyat, kuru gıda ve temizlik ürünü raflarına hücum ediyor.

Henüz kendi ekonomik krizimizden çıkamamışken, bir de koronadan kaynaklı küresel türbülansla baş etmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle krizin üreten sektörlere, tüketime, yatırıma ve finans sektörüne yayılmasını önleyecek acil tedbirlere ihtiyacımız var."

Parti olarak koronavirüs ile ilgili iç ve dış gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Öztrak, CHP'li belediyelerin de bu konuda üzerlerine düşeni yerine getirmek için gayret gösterdiğini, toplu taşıma ve toplu yaşam alanlarında hijyen sağlanması amacıyla adeta bir seferberlik ruhuyla çalıştığını vurguladı.

Bu çerçevede kendilerinin CHP Ekonomi Masası olarak salı günü toplandıklarını ve koronavirüsün vatandaşlara, ekonomi için olası etkilerini değerlendirdiklerini aktaran Öztrak, yarın bir basın toplantısıyla, ekonomide alınması gereken tedbirleri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

- Soruları yanıtladı

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Faik Öztrak, İdlib'deki gözlem noktalarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buna verdiği karşılığın sorulması üzerine, "Genel Başkanımız hem orayı hem de gözlem noktalarının sayısını gayet iyi biliyor." dedi.

Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımızın altını çizerek söylediği husus şu; '7 gözlem noktası, Suriye Arap Cumhuriyetinin Ordusunun kontrol ettiği alanda kalmıştır' diyor. Demek ki AK Parti Genel Başkanının bundan haberi yok. Bir başka söylediği şey şu; 'bu gözlem noktalarının Suriye askerlerinin kontrolü altında bulunan bölgede kalması bu gözetleme noktalarının savunmasının bir anlamda Suriye ordusuna verildiği anlamına gelir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.' diyor. Şunu açıkça ifade edeyim, dünkü konuşmalar bizim Genel Başkanımızın İdlib'de alanı, 'Ben Ordunun Başkomutanıyım' diyen AK Parti Genel Başkanından daha iyi bildiğini gösteriyor. Bizim Genel Başkanımız kahraman Mehmetçiğimizle nerede olursa olsun omuz omuza olmaktan büyük şeref duyar. Gitme niyetiniz varsa, Sayın Genel Başkanımız sınırda AK Parti Genel Başkanını bekliyor. Buyursunlar, Sayın Genel Başkanımız da bölgede ne olup ne olmadığını kendisine bir anlatıversin."

PM'de, CHP 37. Olağan Kurultayının ertelenmesine yönelik bir karar alınıp alınmadığına yönelik soru üzerine Öztrak, "Sağlık Bakanlığının alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz, bu önlemler çerçevesinde, ülkemizin, üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekenleri yapacağız ama kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir, talebimizdir." dedi.

Seyircisiz yapılması ihtimalinin de sorulduğu Öztrak, "Bunların hepsi olabilir ama şu anda toplantılarla ilgili Sağlık Bakanlığının herhangi bir açıklaması, yönlendirmesi yok. Ülkenin ciddi bir tehdit altında olduğunu görüyoruz. Bu yönlendirmeleri de yakından, dikkatle takip edeceğiz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kılıçdaroğlu'na "aday ol" çağrısı yaptığının hatırlatılaması üzerine ise Faik Öztrak, "Herhalde seçimlerde kimin aday olup, kimin aday olmayacağı AK Parti Genel Başkanı tarafından belirlenecek bir husus değildir. Bu hususu belirleyecek olan milletimizin, içinde bulunduğumuz ittifakın mensuplarının, bu ittifakı meydana getiren partilerin, yine bu ittifakın liderlerinin karar vereceği bir husustur. O gün geldiğinde kim çıkıyor göreceğiz." diye konuştu.