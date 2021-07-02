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CHP, şehir hastanelerini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi şehir hastanelerini Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, söz konusu sözleşmelerin sağlık hizmetlerinin tek elden ve devlet tarafından verilmesi gerektiğini hüküm altına alan Anayasa'nın 56. Maddesine aykırı olduğunu savundu.

Son dakika: CHP, şehir hastanelerini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor
CHP şehir hastanelerini AYM’ye taşıyor
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Peş peşe hizmete açılan şehir hastaneleri bütçeleri ve kira bedelleri ile tartışılmaya devam ediyor. CHP'den bu defa Anayasa'ya aykırılık iddiası geldi. CHP'nin doktor milletvekillerinden Fikret Şahin, söz konusu sözleşmelerin ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın bazı yetkilerini özel şirketlere devrettiğini savundu. Anayasa'nın 56. maddesini hatırlatan Şahin, "56 maddede 'Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler' deniliyor" dedi. Söz konusu sözleşmeler ile devletin yani Sağlık Bakanlığı'nın yetkilerini şirketlere devrettiğini bu nedenle Anayasa'ya aykırılık oluştuğunu savundu.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURU YAPILACAK

Şirketlerin sağlık hizmetlerine ortak edildiğini belirten Şahin, " Anayasa profesörü İstanbul milletvekilimiz İbrahim Kabaoğlu hocamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir hastaneleri sistemini, bu sözleşmeleri tam olarak inceledikten sonra, Anayasa Mahkemesi'ne başvurularla taşımayı düşünüyoruz" dedi.

"PAZARTESİ PROSEDÜRÜ"

Fikret Şahin Sağlık Bakanlığı ile işletici firmalar arasında "Pazartesi Prosedürü" adında bir prosedür imzalandığını söyledi. "Bakanlık şirket ile anlaşmak durumunda. Burada patron şirket, prosedüre göre şirket herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin ön yeterliliğine itiraz etme hakkına sahip olacaktır. İhaleyi düzenleyecek olan bakanlık parayı verecek olan bakanlık ama şirket ihaleye girecek gerçek kişi ya da tüzel kişiyi kabul edip etmeme konusunda itiraz hakkına sahip. Bakanlığın yetkisi büyük oranda alınmış, şirket iradeyi almış ve kullanıyor" dedi.

"ŞEHİR HASTANELERİNDE DE TAHKİM YERİ LONDRA"

CHP'li Fikret Şahin bakanlık ile şirketler arasında olası bir anlaşmazlık çıkması halinde anlaşmazlığı gidermek için Londra mahkemelerinin yetkili kılındığını söyledi. Söz konusu sözleşme ile şirketlere herhangi bir nedenle ödeme yapılmaması halinde şirketlerin verilen garantileri ödemeleri "Söke söke" alabileceğini belirtti. "Sadece kanal İstanbul da değil şehir hastanelerinde herhangi bir anlaşmazlık anında tahkimin yeri Londra" dedi.

"YENİDEN TÜRK MAHKEMELERİ YETKİLİ KILINSIN"

Şehir hastaneleri yasası çıktıktan yaklaşık bir buçuk yıl sonra 2015'te finansör şirketlerin talebi üzerine Londra mahkemelerinin yetkili kılındığını savunan Şahin, yeniden Türk mahkemelerinin yetkilendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi. "Yerli ve milli olmak bunu gerektiriyor. Türk vatandaşlarının parasıyla yapılan tesislerle ilgili anlaşmazlık için Türk mahkemeleri yetkili olmak durumunda" dedi.

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