Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Serik eski ilçe başkanı gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        CHP Serik eski ilçe başkanı gözaltına alındı

        Antalya'da CHP Serik önceki dönem ilçe başkanı Ş.Ç., Serik Belediyesi'nde işinin halledilmesi karşılığı esnaf K.K.'den 80 bin TL istediği iddiası sonrası gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 20:36 Güncelleme: 09.12.2025 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Serik eski ilçe başkanı gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DHA'nın haberine göre; önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç., başkanlık yaptığı dönemde Serik Belediyesinde yapılacak bir iş karşılığında iddiaya göre K.K. isimli esnaftan 80 bin TL istedi. K.K.'nin şikayetçi olması sonrasında Ş.Ç. ile K.K., Serik Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        Bakan Fidan: Suriye tüm terör unsurlarından temizlenmeli
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı