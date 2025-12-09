CHP Serik eski ilçe başkanı gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre; önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç., başkanlık yaptığı dönemde Serik Belediyesinde yapılacak bir iş karşılığında iddiaya göre K.K. isimli esnaftan 80 bin TL istedi. K.K.'nin şikayetçi olması sonrasında Ş.Ç. ile K.K., Serik Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.