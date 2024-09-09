CHP, Şevval Sam konserini erteledi

CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin genel merkezinde planlanan Şevval Sam konseri ertelendi. Erteleme duyurusunu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Özgür Özel, gece saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Diyarbakır'da evladımız Narin'in hepimizi kahreden ölüm haberi ve Tunceli'de 4 askerimizin şehit olması nedeniyle yarın genel merkezimizde 101'inci kuruluş yıl dönümümüz kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserini değerli sanatçımızla görüşerek, fikir birliği içinde ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.