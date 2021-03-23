CHP, SGK'deki bütçe açığının nedenlerinin araştırılmasını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

CHP, SGK'deki bütçe açığının nedenlerinin araştırılmasını istedi

CHP, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) gelir-gider dengesinin bozulması ile giderek artan bütçe açığının nedenlerinin ortaya çıkarılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti.

CHP, SGK'deki bütçe açığının nedenlerinin araştırılmasını istedi
AA

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, SGK mali istatistiklerine göre, 2018'de 15,7 milyar lira olan kurumun bütçe açığının, 2019'da 39,9 milyar liraya yükseldiği hatırlatıldı.

SGK'nin bütçe açığının 2020'de 60 milyar liranın üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen gerekçede, SGK'nin gelirlerinin, giderlerini karşılayamadığı ve sistemin açık vermeye devam ettiği belirtildi.

SGK'nin, gelir-gider dengesindeki açığın hem miktar hem de oran olarak arttığına dikkat çekilen gerekçede, "SGK'nin gelir-gider dengesini bozan en önemli nedenler arasında; işsizlik, kayıt dışı çalışma, istihdam sorunu, prim afları, prim alacaklarının tahsil edilememesi, yetersiz denetim ve siyasi müdahaleler yer almaktadır. Özellikle gençlerde işsizlik oranının yüksekliği sorunu önemini korumaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesi sağlanmış ve mali açıdan sürdürülebilir hale gelmesi, yaşanan bu sorunların en aza indirgenmesi ile gerçekleşebilir." ifadesi kullanıldı.

SGK'ye bütçe transferinin, 2008'de 35 milyar lira iken 2019'da 196,7 milyar lira, 2020 Ocak/Kasım döneminde ise 231,2 milyar lira düzeyinde gerçekleştiği anımsatılan gerekçede, bütçeden yapılan toplam transfer tutarlarının, 2008'de yüzde 3,5 olan gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise 2019'da yüzde 4,5'e yükseldiği kaydedildi.

Yoksulluk, işsizlik ve ekonomik belirsizlikle beraber temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken vatandaşların sayısının da giderek arttığı belirtilen gerekçede, şu görüşler paylaşıldı:

"Elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödeyemeyenlerin, ucuz ekmek alabilmek için halk ekmek önünde uzayan kuyrukların, ocağında aş kaynamayan hane sayılarının artması, Kovid-19 tanı ve tedavi sürecinde hizmete erişimde ekonomik gerekçelerin engel oluşturması hayati bir başlık olarak öne çıkmaktadır. Hal böyle olunca da sosyal güvenlik politikaları gündeme oturmaktadır. Ancak sosyal güvenlik alanında tam bir bilgi kirliliği yaşanmakta, gerçekler tersyüz edilmekte ve çarpıtılmaktadır. Sosyal güvenliği siyasi polemiğe malzeme yapmadan SGK'nin gelir-gider dengesinin bozulması ve giderek artan SGK bütçe açığının nedenlerinin araştırılması, bu açığın azaltılması ve minimalize edilebilmesi için neler yapılabileceğinin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EVLAT DEHŞETİ! Tartıştığı oğlu, av tüfeği ile öldürdü
GÜNDEMOğlu, av tüfeği ile öldürdü
MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021?
GÜNDEMMSÜ sınav yerleri açıklandı mı?
Jandarma astsubay başvuru şartları 2021 neler? Jandarma astsubay alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı
Lisede korona çıktı, eğitime ara verildi
GÜNDEMLisede korona çıktı, eğitime ara verildi
İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi maddeleri: İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı?
GÜNDEMİstanbul Sözleşmesi nedir?
Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri nelerdir?
GÜNDEMBerat Kandili'nde oruç tutulur mu?
2021 ÖSYM sınavları başvuru tarihleri ne? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi: YDS, YÖKDİL, ALES, YKS sınav tarihleri
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
SON DAKİKA: Gizemli hayırsever Osmaniye'de yine göründü!
GÜNDEMGizemli hayırsever yine göründü!
İstanbul baraj doluluk oranı 23 Mart İSKİ - Son dakika: Veriler açıklandı
GÜNDEMİSKİ'den flaş açıklama! Barajlar geçen yılı solladı!
AŞI RANDEVU ALMA: 60-65 aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMMHRS aşı randevusu nasıl alınır?