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        CHP Sözcüsü: Esenyurt'u teslim etmeyeceğiz

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, belediye meclis üyeleri ve Esenyurtlularla hakları olanı alana kadar nöbete devam edeceklerini belirterek, "Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi için buradan çağrı yapıyorum. Burayı asla boş bırakmayacağız, Esenyurt'u kimseye özellikle de rantçılara teslim etmeyeceğiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:33
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        CHP Sözcüsü: Esenyurt'u teslim etmeyeceğiz
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        CHP'liler, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili protestolarına Esenyurt Belediyesi önünde devam ediyor.

        Deniz Yücel, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, öğleden sonra CHP meclis üyeleri ve partililerle belediye önünde buluştu.

        Burada konuşan Yücel, Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Özer'in ilçeye hizmet etmesi gerekirken Silivri'de tutsak olduğunu söyledi.

        "ESENYURT'U KİMSEYE ÖZELLİKLE DE RANTÇILARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

        Özer'in tutuklanmasından bu yana CHP'lilerin belediye önünde nöbet tuttuğunu hatırlatan Yücel, "Belediye meclis üyelerimiz burada, bu demokrasi darbesinin ilk gününden beri burada nöbetteler. Onlar da Esenyurtlular da biz de hakkımız olanı alana kadar burayı terk etmeyeceğiz. Bu direnişi, bu dayanışmayı sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

        Yücel, CHP'li belediyelerin, belediye başkanlarının ve Ahmet Özer'in veremeyeceği hiçbir hesap olmadığını belirterek, "Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi için buradan çağrı yapıyorum. Burayı asla boş bırakmayacağız, Esenyurt'u kimseye özellikle de rantçılara teslim etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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