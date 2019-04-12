CHP'li Öztrak'ın açıklamaları şöyle;

"İktidarın memurlarının kumpas dosyasına koydukları usulsüzlükleri 3 ayda tespit edememişken, 5-6 ayda bunları nasıl tespit ettiği önemli bir sorudur. Anlaşılan birilerinin seçimi iptal etmek için döşediği mayınlar bugün kumpas malzemesi olarak kullanılmaktadır. Seçimde hileyi elinde güç bulan yapar. YSK'nın Iğdır kararı bellidir. 2014 yılında alınan karar açıktır. Seçimin iptali istenemez. Buna rağmen YSK'daki Büyükçekmece görüşmenin gerekçesiz iptal edilmesi soru işareti yaratmaktadır. İktidarın YSK üzerinde baskı ortadadır. Medyadaki yayınlarla kimler hedef gösterilmektedir? Seçimlerin kumpasla çalınmasına yargıçların izin vermeyeceğine inanmak istiyoruz. YSK'nin üzerinden tarihi bir sorumluluk vardır. Bu itirazlarla Türkiye vakit kaybetmektedir. Dün açıklanan bir program filan değildir. Yurt dışında bulunan heyetlerin yatırımcılarla yapacakları görüşmelerde anlatacakları hususlar itibar görmeyecektir. Çünkü şu an hukuk devletinin önemli ölçüde yıprandığı bir ülkenin temsilcileridir. Bunun sonucu milletimizin tenceresinin ve cebini daha da boşalması olacaktır. İstanbul kararı çocuklarımızın geleceğini de etkileyecektir. Mesele artık İmamoğlu meselesi olmaktan çıkmıştır? Türkiye seçimle gelenin seçimle gittiği bir rejim midir yoksa koltuğa oturanın bir daha kalkmadığı totaliter bir rejim midir?"