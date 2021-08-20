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CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi

İzmir'de basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, okulların açılacak olmasına sevindiklerini belirterek, "Diğer tarafta da koronavirüs nedeniyle günlük vefat sayıları, yeniden 200'ün üzerine çıkmaya başladı. Bundan da endişeleniyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi
DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Çeşme Belediyesi Alaçatı Hizmet Binası'nda basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, Türkiye'nin son dönemde bir yandan orman yangınları bir yandan sel felaketiyle mücadele ettiğini belirtti. CHP'li belediyelerin felaketlerle mücadelede en ön safta yer aldığını dile getiren Öztrak, "Son bir ayda yaşadıklarımıza bir bakın. Sonuç; 20 yılda yanan kadar ormanımız, iki haftada yanıyor. Öte yandan Erdoğan, 'Dere yatağıyla oynamışlar' diyor. Kim oynamış? Dere yatağıyla oynayanlara ne yapacaksınız? Yurdun dört bir yanından tüm belediyelerimiz, Antalya'ya, Muğla'ya yanan ormanlar için yardıma koştu. Belediyelerimiz aynı şekilde, sel felaketinin yaralarını sarmak için de canla başla çalıştılar" dedi.

'UMARIZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YÜZ YÜZE DEVAM EDEBİLİR'

Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını anımsatan Öztrak, "Okulların açılmasına elbette seviniyoruz. Diğer tarafta da koronavirüs nedeniyle günlük vefat sayıları, yeniden 200'ün üzerine çıkmaya başladı. Bundan da endişeleniyoruz. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan her üç öğretmenimizden birinin henüz çift doz aşısı olmadığı anlaşılıyor. Bakan çare olarak 'kapıları, pencereleri açıp sınıflar sık sık havalandırılacak' diyor. Hadi sonbahar tamam da önümüz kış. Çocuklarımızı örneğin Ankara'nın soğuğunda, kapısı, penceresi açık sınıflarda nasıl tutacaksınız? Velilerimiz bunu merak ediyor. Umarız ve dileriz yeni eğitim ve öğretim yılı çok sorun yaşanmadan yüz yüze devam edebilir. Çocuklarımız bir dönemi daha kaybetmez" açıklamasında bulundu.

'AKIN AKIN TÜRKİYE'YE GİRDİLER'

Sığınmacı konusuna da değinen Öztrak, "Siz tüm meselelerde olduğu gibi sığınmacı meselesini yönetemediniz, o zaman da huzursuzluk çıkar. Türkiye, Erdoğan hükümetlerinin yanlış hesap ve politikaları sayesinde dünya üzerinde en fazla sığınmacı ve göçmene ev sahipliği yapan ülke oldu. Avrupa, meslek sahibi olanları, parası olanları, uyum sağlayacakları seçiyor, kalanları da bize yani Türkiye'ye bırakıyor. 'Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı yeni yönetimin uluslararası alanda elini güçlendirir' diyerek, Taliban'ı meşrulaştırmaya kalkıyor. Size düşen Afganistan'da taraf olmak değildir. Taliban şakşakçılığından fayda gelmez. Türkiye tüm Afgan halkını kucaklamalıdır. Ancak o zaman sorunun çözümüne katkımız olur. Erdoğan, Taliban'ın gadrine ve zulmüne uğramış, tüm Afganların kalbini kırıyor" ifadelerini kullandı.

'BU İTTİFAK İKTİDARA YÜRÜYOR'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Öztrak, 28 Şubat davasındaki gelişmelerle ilgili "Millet iradesi üzerinde hiçbir iradeyi kabul etmeyiz. Hiçbir müdahalenin yanında, yakınında olmayız. Bu süreçte soruşturmayı başlatan savcı, meslekten ihraç edilmiş. Kararı veren hakimler içinde FETÖ'den mahkum olan var. Böyle bir yapıda ortaya çıkan cezaların tatbik edilme noktasına gelmesi milletin vicdanını yaralar. Onun için bu dava yeniden başlatılmalıdır" dedi.

HDP ile ittifak olup olmayacağına yönelik soruya ise "Baştan beri söylüyoruz. CHP'nin içinde olduğu Millet İttifakı'nın kimlerle beraber olduğu bellidir. Bu ittifak iktidara yürüyor. Biz bu işlerin iyi gitmediğini gören AK Parti'li kardeşlerimizin de diğer tüm partideki yurttaşlarımızın da oylarına talibiz" diye konuştu.

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