Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in işbirliğinde varılan mutabakata ilişkin ortak açıklamasının ardından, heyet çalışmaları noktalanmış, ancak il, ilçe başkanları düzeyinde temaslara başlanmıştı. O görüşmeler beklentiyi karşıladı. Yapılan toplantılarda, Ankara'nın ilçelerinde hangi partinin destekleneceğine ilişkin karar verildi. Heyetler arası görüşmelerde anlaşma sağlanamayan Etimesgut ilçesinde, CHP'nin aday çıkarması kararlaştırıldı.

ETİMESGUT'TA CHP ADAYI DESTEKLENECEK

Etimesgut ilçesinin yanı sıra, CHP yönetiminde olan Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde de İYİ Parti aday çıkarmayacak. Ayrıca Mamak, Kalecik, Haymana, Evren, Polatlı, Elmadağ ve Ayaş'ta da CHP adayı desteklenecek. Keçiören, Altındağ, Sincan, Pursaklar, Gölbaşı, Kızılcahamam, Nallıhan, Kahramankazan ve Şereflikoçhisar ilçelerinde de İYİ Parti'nin adayı olacak.