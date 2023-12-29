CHP ve İYİ Parti liderlerinden Suudi Arabistan'daki Süper Kupa yorumu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Meral Akşener, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalini oynamama kararı almalarıyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından bir değerlendirmede bulundu

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

Kararın ardından CHP ve İYİ Parti liderleri Özgür Özel ve Meral Akşener sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadelere yer verdi:

"KULÜPLERİMİZİN KARARINI DESTEKLİYORUZ"

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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına kulüplerimizin Atatürk tişörtüyle çıkmasına Suudi Arabistan yetkilileri izin vermiyor! Kulüplerimizin maça çıkmama kararını destekliyoruz. Türkiye'ye bu utancı yaşatanları da unutmayacağız.

"TARTIŞMA KONUSU YAPILAMAZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değerleri ne Suud’lara ne de başka bir ülkeye tartışma konusu yapılamaz! Bizi bu cihanda; Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü anmaktan alıkoyacak hiçbir güç yoktur, olamaz!