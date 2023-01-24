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CHP ve İYİ Parti'nin başörtüsüyle ilgili ortak önergesi reddedildi

CHP ve İYİ Parti Anayasa'nın 24. maddesinde değişiklik içeren düzenlemenin 1. maddesinde yer alan 'dini inancı sebebiyle' ifadesinin çıkartılması için önerge vermişti. Önerge komisyonunda yapılan oylama ile reddedildi. 1. maddede de AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. İYİ Parti ve CHP heyetleri komisyonu terk etti

CHP ve İYİ Parti'nin başörtüsüyle ilgili ortak önergesi reddedildi
Habertürk Ankara

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonun 19 Ocak Perşembe günkü oturumunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

Habertürk Ankara Büro'dan Ebru Kurt'un haberine göre başörtüsüne anayasal güvencesi getirmesi amacıyla hazırlanan teklif Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyordu. Bugün maddelere geçilmişti. Anayasa'nın 24. maddesinde değişiklik içeren bu düzenlemede muhalefetin laiklik ilkesiyle çeliştiği yönünde bazı itirazları vardı. Teklifin metinden çıkarılması istendi. Buna karşı AK Parti ve MHP'nin savunmaları oldu.

Komisyon Başkanı CHP ve İYİ Parti'nin ortak önergeyi komisyonda oylamaya açtı. Komisyonun oylamasıyla birlikte ortak önerge reddedildi. Ardından 1. madde oylandı MHP ve AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi.

Görüşmede özellikle 'dini inancı sebebiyle' ifadesinin çıkarılması istendi. İfadenin ilerleyen dönemlerde yanlış anlaşılacağını ifade ettiler. AK Parti ve MHP'nin buna karşı yaklaşık 4 saat savunmaları oldu.

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