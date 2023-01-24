Habertürk Ankara

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonun 19 Ocak Perşembe günkü oturumunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

Habertürk Ankara Büro'dan Ebru Kurt'un haberine göre başörtüsüne anayasal güvencesi getirmesi amacıyla hazırlanan teklif Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyordu. Bugün maddelere geçilmişti. Anayasa'nın 24. maddesinde değişiklik içeren bu düzenlemede muhalefetin laiklik ilkesiyle çeliştiği yönünde bazı itirazları vardı. Teklifin metinden çıkarılması istendi. Buna karşı AK Parti ve MHP'nin savunmaları oldu.

Komisyon Başkanı CHP ve İYİ Parti'nin ortak önergeyi komisyonda oylamaya açtı. Komisyonun oylamasıyla birlikte ortak önerge reddedildi. Ardından 1. madde oylandı MHP ve AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi.

Görüşmede özellikle 'dini inancı sebebiyle' ifadesinin çıkarılması istendi. İfadenin ilerleyen dönemlerde yanlış anlaşılacağını ifade ettiler. AK Parti ve MHP'nin buna karşı yaklaşık 4 saat savunmaları oldu.