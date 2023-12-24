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        Haberler Gündem Politika "CHP yönetimi, başka hesapların peşinde"

        AK Partili Çelik: CHP yönetimi, başka hesapların peşinde koşmuştur

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'de teröre karşı yayımlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi eleştirerek, "CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:55
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        "CHP yönetimi, başka hesapların peşinde"
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        AK Partili Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur" dedi.

        Çelik şu ifadelere yer verdi: "CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır. Meclis'te ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir."

        CHP yönetiminin, CHP'ye gönül veren vatandaşların terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatıştığını belirten Çelik, şunları kaydetti: "Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır. Terör, milletimizin ve tüm değerlerinin düşmanıdır. PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklar tarafından beslendiği ve amaçları açıktır. Bunların neler yapmak istediğini bölgemizdeki gelişmeler göstermektedir. Amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde defalarca ifade ettiği gibi hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır."

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