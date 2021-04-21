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CHP, "Zaman Kapsülü"nü 23 Nisan'da ziyarete açıyor

CHP'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılında başlattığı "Zaman Kapsülü" projesine, çocuklar tarafından gönderilen dünya barışı ile ilgili yazı ve videolar, Milli Egemenlik Mücadelesinin 101'nci yıl dönümünde "zamankapsulu.chp.org.tr" sitesi üzerinden ziyarete açılacak.

CHP,
AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, AA muhabirine, bir yıl önce, çocukların salgın koşullarında evlerden bayram coşkusunu yaşamaları için başlattıkları "Zaman Kapsülü" projesinde sona geldiklerini söyledi.

Proje kapsamında, çocukların gönderdikleri eserleri sergilemek için internet sitesi hazırladıklarını belirten İlgezdi, "Geçtiğimiz yıl Milli Egemenlik Mücadelemizin 100'üncü onur yılını büyük bir gururla kutladık. Ne yazık ki pandemi nedeniyle sokaklarda olamadık. Ancak salgın ortamının coşkumuzu azaltmasına da izin vermedik." dedi.

Milli egemenlik destanının temelinde emperyalizme karşı koşulsuz mücadelenin yattığını vurgulayan İlgezdi, şunları kaydetti:

"Biz, kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin 100'üncü yılını dünya barışına adamıştık. Bu kararımız, büyük önder Atatürk'ün iradesinde çelikleşen 'yurtta barış dünyada barış' şiarına dayanıyordu. Bu amaçla çocuklarımıza bir çağrıda bulunmuş, Atatürk'ü, Türkiye'yi, egemenliği, demokrasiyi ve cumhuriyeti anlatmalarını istemiştik. Bu projeye çocuklarımızın yoğun katılımı oldu. Şimdi çocuklarımızın hayallerini ve düşüncelerini, Türkiye ile paylaşmaktan onur duyuyoruz."

- 1500'e yakın materyal gönderildi

Çocuklar tarafından "Zaman Kapsülü" projesine gönderilen fotoğraf, resim, video ve yazıları, 23 Nisan'da açılışını yapacakları internet sitesi ile kamuoyuyla paylaşacaklarını duyuran İlgezdi, "Pandeminin ilk zamanlarında çocuklarımızın hayalleriyle, umutlarıyla, kalpleriyle geleceğe attıkları imzayı zaman zaman gözlerimiz buğulanarak, zaman zaman gülümseyerek izleyeceğiz, dinleyeceğiz ve göreceğiz." diye konuştu.

Gamze Akkuş İlgezdi, projenin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sevgili çocuklar, sizler de tüm dünya çocuklarıyla birlikte duygularınızı video, yazı ya da resimlerle paylaşın, gelecek güzel günlere mesajınızı bırakın. Dünyayı barışla iyileştirelim. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşmak dileğiyle… Sizleri çok seviyorum." videosu ile başlatıldığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, çocukların projeye, yaklaşık 900 video, 400 fotoğraf, 100 resim ve yazı göndererek katıldıklarını aktardı.

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