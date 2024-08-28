CHP'de 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayının hazırlıkları sürerken, tüzük komisyonu Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı 11 saat sürdü.

GÜVENOYU UYGULAMASI TÜZÜKTE YER ALACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçildikten sonra A takımı olarak nitelendirilen MYK için Parti Meclisi'nden güvenoyu almıştı. Edinilen bilgiye göre bu uygulama toplantıda değerlendirildi. Uygulamanın yeni tüzükte yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

“ÖN SEÇİM İÇİN UZLAŞI SAĞLANDI”

Toplantının önemli maddelerinden birisi de ön seçim başlığıydı. Komisyonda ön seçim konusunda önemli ölçüde uzlaşı sağlandı. İllere göre ihtiyaçlar göz önünde bulundurulacak bir formül üzerinde duruluyor. Toplantıda, üyelik sistemi de ele alındı. Daha aktif bir üyelik sistemi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe başkanlarına dönem sınırlaması getirilmesi konusunda da önemli oranda uzlaşı olduğu öğrenildi.