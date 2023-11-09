CHP Parti Meclisi belirlendi sıra Merkez Yönetim Kurulu'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Parti Meclisi ile bir araya gelecek, ardından MYK'yı açıklayacak. MYK belirlendikten sonra ise yerel seçim için hazırlıklar başlayacak.

CHP'de kurultay süreci tamamlandı. Sıra A Takımı'nı belirlemeye geldi. Genel Başkan Özgür Özel, cumartesi günü yenilenen PM ile ilk toplantısını yapacak, toplantının ardından Merkez Yönetim Kurulu belli olacak. MYK belirlendikten sonra ise sıra 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçim için hazırlıklara gelecek.

ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

En çok merak edilen konulardan biri de adayların belirlenme yöntemi. Edinilen bilgiye göre; yeni dönemde aday belirleme sürecinde örgütler daha etkin olacak. Burada devreye anketler girecek ve adaylar anket yöntemiyle doğrudan örgüte sorulacak. En çok destek alan isimler Parti Meclisi'ne sunulacak listede yer alacak.

MEVCUT BAŞKANLARLA YOLA DEVAM EDİLECEK Mİ?

Bir başka merak edilen ise 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen isimlerle yola devam edilip edilmeyeceği. Burada da en önemli kriter vatandaş memnuniyeti olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada “değişimci” diye hiçbir belediye başkanının ödüllendirilmeyeceğini, “değişim karşıtı” diye de hiçbir belediye başkanının cezalandırılmayacağını söylemişti.