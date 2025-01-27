Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem Cumhurbaşkanı adayı. Partide Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasıyla başlayan sürecin asıl hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olduğu görüşü öne çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde partisinin yol haritasını açıklayacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı adayı belirleme yönteminin de paylaşılması beklenen o açıklama Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın dolayısıyla ertelendi.

SALI GÜNÜ ÖN SEÇİME İŞARET EDECEK

Konu parti içinde de sıkça konuşuldu, son olarak yol haritasının ve aday belirleme yöntemi konusunun MYK toplantısında da ele alınması bekleniyor. Genel Başkan Özgür Özel'in aday belirleme yöntemi için Salı günü grup toplantısında ön seçime işaret etmesi bekleniyor. Ön seçim kararı alınması halinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaklaşık bir buçuk milyon CHP üyesine sorulacak.

ÜYELERE İSİM SUNULACAK MI?

Anacak teknik konular henüz netleşmedi, üyelere isim sunulacak mı? Yoksa doğrudan "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu mu yöneltilecek bu ilerleyen tarihlerde netleşecek. Sandık kurmanın yanı sıra dijital ortamda oylama da seçenekler arasında. İsmin üyelerce belirlenmesi halinde, Siyasi Partiler Yasası’na göre ismin seçim takvimi açıklandığında yine milletvekili grubu tarafından resmen aday olarak belirlenmesi gerekiyor.