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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP’li hukukçular "ahmak” davası için toplanacak | Son dakika haberleri

        CHP’li hukukçular "ahmak” davası için toplanacak

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak da getiren "ahmak" davasına ilişkin kararın kısa sürede İstinaf Mahkemesi'nden çıkması bekleniyor. Karara kısa süre kala Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla CHP'li hukukçu kurmaylar yarın İstanbul'da toplanacak. Hukuk zemininde ne yapılabilir bunun yol haritası belirlenecek.

        Giriş: 23.09.2024 - 13:43 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:44
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        Hukukçular İmamoğlu için toplanacak
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "ahmak" davasında kararın çıkmasına kısa süre kala CHP düğmeye bastı. Partinin hukukçu kurmayları salı günü İstanbul’da olağanüstü toplanacak.

        31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesi sürecinde Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

        Yaklaşık 3 yıllık yargılama sonucunda yerel mahkemeden İmamoğlu için 2 yıl 7 ay hapis cezası çıktı. Siyasi yasak da getiren ceza sonrası İmamoğlu’nun avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İmamoğlu’nun cezasının onanacağı ve Yargıtay’a gönderileceği belirtiliyor.

        Konunun son günlerde sıkça konuşulması üzerine Genel Başkan Özgür Özel hukukçu kurmaylarına talimat verdi. Salı günü saat 13.00'de Ekrem İmamoğlu’nun hukukçu ekibiyle bir araya gelecekler. İstanbul’da gerçekleşecek olan olağanüstü toplantıya Ekrem İmamoğlu da katılacak. Hukuk zemininde ne yapılabilir bunun yol haritası belirlenecek. Özgür Özel ise Amerika ziyareti nedeniyle olağanüstü toplantıya katılamayacak.

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