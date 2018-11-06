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CHP’li İstanbul İl Meclis Üyelerinden suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP grubu tarafından Sayıştay raporunda yer alan tespitlerle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu

06.11.2018 - 13:31 | Güncelleme:

Savcılığa verilen dilekçede, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT eski ve yeni Genel Müdürleri Ahmet Bağış ve Arif Emecan ile ilgili birim yöneticileri hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçundan dava açılması talep edildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, suç duyurusundan önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde yapılan basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB CHP İl Meclis Üyeleri ve partililer katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Sayıştay’ın 2017 demetim raporları başta Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İETT olmak üzere AKP’li belediyelerin israf usulsüzlük ve yolsuzluklarını açıkça ortaya koydu. Sayıştay’ın tespit ettiği bu yolsuzluklar ve usulsüzlükler ilgili savcılığa suç duyrusunda bulunmak üzere toplandık. Büyük şehir meclis üyelerimiz adına hazırlana suç duyurusu dilekçeleri savcılığa verilecektir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Sayıştay incelemesi sonucunda İBB, İSKİ ve İETT’de saptanan usulsüzlüklerin açıklanan tutarı 753 milyon TL’yi buluyor. Sayıştay’ın bu ciddi iddialarının soruşturulması amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere burada toplandık.

SAYIŞTAY RAPORUNDAN ÖRNEKLER VERİLDİ

Sayıştay’ın bulgularına bir kaç örnek vermek istiyorum. Taşınmaz kayıtları tutulmamaktadır. İhale Kanunu’na aykırı işlem yapılmaktadır. İhale ile yapılması gereken işlerde ecri misil ve kiralama yöntemi kullanılmaktadır. 9 zincir markete haksız kaynak aktarılmaktadır. Ruhsatlandırma yapılmamaktadır. İştirak kar payları İBB’ye verilmemektedir. Özel elektrik dağıtım şirketlerine yasalara aykırı imtiyazlar sağlanmaktadır. Su fiyatları doğru tespit edilmemektedir. İSKİ kaynakları açıkça yağmalanmaktadır. Sayıştay ilamları tahsil edilmemektedir. Liyakat bozulmakta çalışanlara haksızlık yapılmaktadır.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

İnanıyoruz ki Sayıştay’ın onurlu üyelerinin hazırladığı bu raporla kağıt üzerinde kalmayacak, olması gerektiği gibi İBB yöneticileri hakkında kamu davası açılacaktır. CHP olarak kesinlikle bu davanın peşini bırakmayacağız. Sorumlular yargı önünde hesap verene dek mücadelemizi sürdüreceğiz."

Suç duyurusu dilekçesini İBB CHP Grubu adına Meclis üyesi ve grup başkanvekili Ertuğrul Gülsever savcılığa verdi.

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