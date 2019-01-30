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CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy adayı olarak gösterilen Şerdil Dara Odabaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık açıklaması yaptı. Odabaşı’nın açıklaması şöyle:
“DÖRDÜNCÜ KUŞAK ODABAŞI”
"26 yıldır Kadıköy’de yaşayan, çağdaş, demokratik yönetim anlayışı ve hizmette eşitlik ilkesini savunan bir avukatım. TBMM 2., 3., 4. dönem milletvekili Mahmut Odabaşı’ndan başlayarak aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş bir Türkiye için çalışan Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdi olarak 1989 yılından bu yana aktif siyasetin içindeyim.
“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”
Bu süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan yardımcılığı, İl Başkan Vekilliği ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundum. Partimizin son Parti Meclisi toplantısında alınan kararla, Kadıköy Belediye Başkan adayı oldum. Kadıköy’ü sadece İstanbul’a değil, Türkiye’ye örnek bir ilçe yapacağız. Ulu Önderimiz ve ilk genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda yürüyecek, Kadıköy’ü sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmenin öncü ilçesi olacak."
ODABAŞI'NIN PAYLAŞIMLARI
Odabaşı’nın geçmişte Twitter’dan paylaştığı bazı mesajlar adaylığının açıklanmasının ardından gündeme gelmişti. Odabaşı’nın Ceylanpınar ve Lice’deki olaylara ilişkin attığı mesajlar, Nevruz paylaşımları, HDP ile ilgili bazı açıklamaları “HDP destekçisi” eleştirilerine neden olmuştu.
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