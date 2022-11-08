Chris Evans yaşayan en seksi erkek seçildi!

Dünyaca tanılan ünlü aktör, People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Erkek" olarak seçildi. Her sene bir ismi seçen derginin bu seneki adayı, son yıllarda yükselişte olan Evans oldu.

Özellikle Marvel ve Avengers filmlerinde aldığı rollerle yıldızı parlayan Evans'ın oyunculuk kariyeri 1997 senesine kadar dayanıyor.