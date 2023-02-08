Christian Atsu gerçeği! Enkaz altında...

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Kahramanmaraş merkezli olan depremlerde 10 il büyük hasar gördü. Depremde binlerce vatandaşın evi yerle bir olurken bir kötü haber de Hatayspor'un yıldız ismi Christian Atsu'dan geldi.

Enkazın altında kalan Ganalı futbolcunun sağ olarak kurtarıldığı iddia edilmişti. Ancak Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Atsu hakkında kötü haberi vererek söz konusu iddiaları yalanladı.

Volkan Demirel, "Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var, umutlar üzüntüler, acılar artıyor." dedi.

Demirel, "Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım.'' ifadelerini kullandı.

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat ise, ''Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım. Ancak şu anda gelen bilgi Atsu ve Taner Savut hocamızın enkaz altında olduğuna dair." dedi.