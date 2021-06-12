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Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen'e ne oldu? Son dakika Christian Eriksen son durumu

Euro 2020 Futbol Şampiyonası'nda yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan mücadelede dünyaca ünlü futbolcu Christian Eriksen, aniden yere yığıldı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen'e ne oldu? Son dakika Christian Eriksen son durumu

Danimarka - Finlandiya maçının 43. dakikasında Christian Eriksen bir anda kendini yere bıraktı. Sahaya sedyeyle giren sağlık görevlileri, Christian Eriksen'e bir süredir kalp masajı yapıldıktan sonra sedyeyle götürüldü.

Danimarka ile Finlandiya, EURO 2020 B Grubu'ndaki ilk maçlarında Parken Stadı'nda karşı karşıya geliyordu. Mücadelede 43. dakika oynanırken sol çizgide topu kontrol eden Eriksen bir anda kendisini yere bıraktı. Danimarkalı futbolcular, takım arkadaşlarının etrafını sararken tribünlerde alkışlarla Eriksen'e destek olundu. Eriksen'in bir yakını sahaya indi, Schmeichel kendisini sakinleştirmeye çalışıyor.

Finlandiyalı futbolcular ise bekleyiş anında gergin suratlarla soyunma odasına doğru gitti.

CHRISTIAN ERIKSEN KİMDİR?

Christian Eriksen (d. 14 Şubat 1992, Middelfart),Serie A takımlarından FC Internazionale Milano'da forma giyen Danimarkalı millî futbolcudur. Danimarka millî futbol takımı ile ilk maçına Mart 2010'da çıkan Eriksen, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcu olmuştur.

1992'de Funen Adası'nın Middelfart şehrinde doğan Eriksen, 1995'te futbolculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan "Middelfart G&BK"de başladı. 2005'te Danimarka gençlik şampiyonalarında yer alan Eriksen, Odense'a (OB) geçti. Kulübü, DBU Pokalen yarı finalinde Brøndby IF'e yenilse de Eriksen, "turnuvanın en teknik oyuncusu" seçildi. Bunu takip eden yılda Odense BK, turnuvayı Eriksen'in finalde attığı tek golle kazandı. Kulübünde ve U-17 millî takımda gösterdiği performanstan ötürü Chelsea ve Barcelona gibi kulüplerin ilgisini çekmeye başladı.

AFC Ajax

17 Ekim 2008'de, Eriksen'in Ajax Amsterdam ile iki buçuk yıllık kontrat imzaladığı açıklandı. Ajax'ın A takımına Ocak 2010'da yükseltilen Eriksen, Eredivisie'deki ilk maçına 17 Ocak 2010'da NAC Breda karşısında çıktı. Ayrıca, Ajax teknik direktörü Martin Jol, onu eskiden Ajax'ın altyapısından gelen Wesley Sneijder ile Rafael van der Vaart'la karşılaştırarak oyunu iyi okuyan "10 numara"lı futbolcu rolüne uygun olduğunu belirtmiş ve onu Michael Laudrup'un varisi ilan etmiştir. Eriksen, Ajax'taki ilk profesyonel sezonunda 23 maçta oynayıp bir de gol attı.

Tottenham Hotspur FC

30 Ağustos 2013'te, Tottenham Hotspur Eriksen'in transferi için Ajax Amsterdam ile 13,5 milyon € karşılığında anlaşıldığını resmi internet sitesinden açıkladı. 2019 Yılında Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.

Millî takım kariyeri

Danimarka 17 yaş altı millî takımına Temmuz 2007'de çağrılan Eriksen, ve 31 Temmuz'da millî formayı ilk kez giydi. 2008 yılında 16 maçta 9 gol atınca, Danimarka'da Yılın Futbolcusu ödülünün U-17 kategorisinde kazandı. Eriksen ayrıca, 2008 Danimarka'da Yılın Genç Yeteneği ödülüne aday gösterilen dört futbolcudan biri olsa da,[14] ödülü kazanan Mathias Jørgensen oldu. Şubat 2009'a kadar 17 yaş altı millî takımında 27 kez forma giyen Eriksen, ayrıca Danimarka 18 yaş altı millî takımında da 8 maça çıktı.

Danimarka millî futbol takımının ilk kez Şubat 2010'da kadroya çağırdığı Eriksen,[15] millî futbol takımının formasını ilk kez, 18. doğum gününden yalnızca birkaç hafta sonra, 3 Mart 2010'da Avusturya ile yapılan hazırlık maçında giydi. Böylece, Harald Nielsen ve Michael Laudrup'tan sonra ülkesi için oynayan üçüncü en genç futbolcu oldu.[2][16] 28 Mayıs 2010'da teknik direktör Morten Olsen tarafından ilan edilen 23 kişilik 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınan Eriksen,[17] Japonya ve Hollanda ile oynanan grup maçlarında forma giyerek turnuvanın en genç oyuncusu oldu. Ancak, Danimarka gruptan çıkmayı başaramadı

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