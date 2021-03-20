Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babel sınırda olan isimlerdi. Müsabakanın 43. dakikasında sarı Luyindama, 88. dakikasında da Marcao sarı kart gördü. İki futbolcu Hatayspor maçında görev alamayacak.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Soru Bankası
- Gastro
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR