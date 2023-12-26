Christopher Landon da ayrıldı: Artık bir kabusa döndü

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"BENİM İÇİN RÜYA BİR İŞTİ ANCAK KABUSA DÖNDÜ"



Christopher Landon, 'X'teki hesabından yaptığı açıklamada, 'Çığlık-7'den haftalar önce resmen ayrıldığımı duyurmak için şu an iyi bir zaman. Bu benim için rüya bir işti ancak kabusa döndü. Bu işin parçası olan herkes için kalbim kırık ancak şimdi yola devam etme zamanı" ifadelerini kullandı.