Kulüp sitesine konuşan Nkunku, "Chelsea'ye katıldığım için inanılmaz derecede mutluyum . Yeni teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla tanışmak ve Chelsea taraftarlarına sahada neler yapabileceğimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Ligue 1 ve Bundesliga'da, Artık dünyanın en güçlü liglerinden biri olan Premier Lig'de oynamak istiyorum. Bu mücadeleyi üstleneceğim için çok heyecanlıyım ve Chelsea forması giymekten gurur duyacağım." ifadelerini kullandı.