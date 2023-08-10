Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Christopher Nolan film alanında hiçbir eğitim almadı! Ama en iyisi oldu!

        Ünlü yönetmen Christopher Nolan film alanında hiçbir eğitim almadan nasıl başarılı oldu?

        30 Temmuz 1970'te Londra'da dünyaya gelen Christopher Nolan, küçüklüğünden beri yönetmenlik hayali kuruyordu. Henüz sekiz yaşındayken babasının kamerasıyla kısa filmler çekiyordu. Okul hayatı boyunca Nolan hiç sinema ve televizyona dair bir eğitim almadı. Peki dünyanın en iyi yönetmenlerinden birisi olan Christopher Nolan, başarısını neye borçlu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YÖNETMENLİK KONUSUNDA HİÇBİR EĞİTİM ALMADI

        Okul hayatı boyunca film eğitimi almamış olan Christopher Nolan, Oppenheimer, The Prestige, Dunkirk, Inception, Kara Şövalye Yükseliyor, Interstellar, Tenet ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapmış bir sanatçıdır.

        2

        ASLA GÖRSEL EFEKT KULLANMAZ

        Zamanla çocukluğundan beri hayalini kurduğu yönetmenlik konusunda kendisini geliştiren Nolan, yıllar sonra tarihin en ünlü yönetmenlerinden biri olmayı başardı. Christopher Nolan'ın yönetmenlik konusunda ön plana çıkmasının sağlayan özelliklerden biri ise filmlerinde hiçbir zaman görsel efekt kullanmamasıdır.

        3

        İLK FİLMİ "THE FOLLOWİNG"

        Nolan'ın ilk filmi "The Following"dir. Kısa filmlerinden sonra ilk uzun metraj filmi ile The Following, kendi hayatında yaşadıklarından yola çıkarak kamera çekimlerini gerçekleştirmiştir. Genç yaşta sıradışı bir senaryoyla karşımıza çıkan Nolan ses getirmeyi başarmıştır.

        4

        "MEMENTO" İLE ÇIKIŞ YAPTI

        Nolan'ın adını duyurmasını başardığı yapıtlardan birisi de "Memento"dur. Filmde işlenen her detay tek tek düşünülmüştür. Memento filmi ile altın küreye aday gösterilmiştir.

        5

        Nolan normalde Londra Üniversitesi Akademisi'nde İngiliz Dili Edebiyatı okumuştur. Christopher Nolan'ın hayalini kurduğu yönetmenlik arzusunu gerçekleştirmek için gösterdiği çaba ve gayret, bugünki başarısının sırrını açıklıyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        57 ile yeni vali atandı
        57 ile yeni vali atandı
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu