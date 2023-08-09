Haberler Magazin Christopher Nolan film alanında hiçbir eğitim almadığını biliyor musunuz?

Ünlü yönetmen Christopher Nolan film alanında hiçbir eğitim almadan nasıl başarılı oldu? 30 Temmuz 1970'te Londra'da dünyaya gelen Christopher Nolan, küçüklüğünden beri yönetmenlik hayali kuruyordu. Henüz sekiz yaşındayken babasının kamerasıyla kısa filmler çekiyordu. Okul hayatı boyunca Nolan hiç sinema ve televizyona dair bir eğitim almadı. Peki dünyanın en iyi yönetmenlerinden birisi olan Christopher Nolan, başarısını neye borçlu? Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 09:45 Güncelleme: 09.08.2023 - 09:45 facebook

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YÖNETMENLİK KONUSUNDA HİÇBİR EĞİTİM ALMADI Okul hayatı boyunca film eğitimi almamış olan Christopher Nolan, Oppenheimer, The Prestige, Dunkirk, Inception, Kara Şövalye Yükseliyor, Interstellar, Tenet ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapmış bir sanatçıdır.

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ASLA GÖRSEL EFEKT KULLANMAZ Zamanla çocukluğundan beri hayalini kurduğu yönetmenlik konusunda kendisini geliştiren Nolan, yıllar sonra tarihin en ünlü yönetmenlerinden biri olmayı başardı. Christopher Nolan'ın yönetmenlik konusunda ön plana çıkmasının sağlayan özelliklerden biri ise filmlerinde hiçbir zaman görsel efekt kullanmamasıdır.