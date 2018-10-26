Chrobry Glogow - Bytovia Bytow maçı rakamları

Chrobry Glogow ve Bytovia Bytow, 26 Ekim 2018 Cuma günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 22 puanlı Chrobry Glogow 9. sırada bulunuyor, Bytovia Bytow 22 puana sahip ve 7. sırada. Chrobry Glogow, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bytovia Bytow, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 155 kodlu maçı oynayanlar; Chrobry Glogow galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Bytovia Bytow galibiyet oranı 2.80.

Chrobry Glogow son hafta oynanan Podbeskidzie Bielsko Biala maçında 1-0 yenildi.

Bytovia Bytow, Olsztyn karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Chrobry Glogow, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 5 gol yedi.

Bytovia Bytow, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bytovia Bytow 16 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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