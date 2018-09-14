Chrobry Glogow - Katowice maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig maçında Chrobry Glogow ile Katowice, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 9 puanlı Chrobry Glogow 13. sırada bulunuyor, Katowice 7 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Chrobry Glogow, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Katowice, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 182 kodlu maçı oynayanlar; Chrobry Glogow galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Katowice galibiyet oranı 2.00.

Chrobry Glogow önceki hafta Olsztyn mücadelesinde 0-1 yenildi.

Katowice ise Bogdanka Leczna maçında 1-0 kazandı.

Chrobry Glogow, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Katowice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Katowice, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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