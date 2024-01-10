Chromas'tan yılın ilk konseri 3 Şubat'ta

A Cappella müziğin ülkemizdeki sıradışı temsilcisi Chromas, yeni yılın ilk konserini Santa Maria Kilisesi’nin büyüleyici atmosferinde verecek. Vokal grubunun 3 Şubat Cumartesi akşamı doyurucu müzikal tınılar sunacağı bu defaki performansının adı ise Chromas Sonorous: An Acappella Experience; konserde iki de yeni şarkı seslendirilecek.

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Chromas, bu özel geceyi unutulmaz kılmak için hazırladığı repertuarı ile dinleyicisine doyurucu müzikal tınılar sunmaya hazırlanıyor. Vokal grubu, geleneksel a cappella parçalarını modern bir dokunuşla yeniden yorumlarken, aynı zamanda duyulmamış ezgilerle yorumladığı iki yeni şarkıyı ilk kez sahneye taşıyacak.

Şarkıların her bir notasını kendi sesleriyle yazan sanatçılar, izleyiciye yine özel bir müzikal deneyim sunacak. Kısıtlı sayıda çıkan biletler ise passo.com.tr üzerinden satışta.