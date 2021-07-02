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Chukwuma Akabueze Bandırmaspor'da

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Ümraniyespor'da top koşturan Chukwuma Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Chukwuma Akabueze Bandırmaspor'da

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da transferler hız kesmiyor. İhtiyaç duyulan mevkilere teknik heyetin raporu doğrultusunda transferler devam ederken son olarak Ümraniyespor'da forma giyen Chukwuma Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Futbol kariyerinde çıktığı 448 maçta 90 kez ağları havalandıran, 83 asiste imza atan başarılı on numara kendisini bir yıl bordo-beyazlılara bağlayan imzayı attı.

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