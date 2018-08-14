Chunnam Dragons - Gangwon maçı heyecanı

Chunnam Dragons ve Gangwon, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Chunnam Dragons 16 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Gangwon 27 puanda ve 8. sırada. Chunnam Dragons, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Gangwon, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 507 kodlu maçı oynayanlar; Chunnam Dragons galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Gangwon galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Chunnam Dragons son hafta oynanan Gyeongnam FC maçında 3-0 yenildi.

Gangwon, Jeonbuk Motors karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Chunnam Dragons, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Chunnam Dragons, kendi sahasında 11 gol attı, 22 gol yedi.

Gangwon, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gangwon 18 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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