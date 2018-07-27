Chunnam Dragons - Incheon United karşılaşma önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Chunnam Dragons, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Incheon United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 16 puanlı Chunnam Dragons 10. sırada bulunuyor, Incheon United 13 puana sahip ve 12. sırada. Chunnam Dragons, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Incheon United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 267 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chunnam Dragons kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Incheon United sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Chunnam Dragons son hafta oynanan Daegu maçında 1-0 yenildi.

Incheon United, Sangju Sangmu karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Chunnam Dragons, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Chunnam Dragons, kendi sahasında 9 gol attı, 17 gol yedi.

Incheon United, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Incheon United 12 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.

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