Chunnam Dragons - Sangju Sangmu maç önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Chunnam Dragons, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Sangju Sangmu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Chunnam Dragons 13 puanla 10. sırada, Sangju Sangmu 22 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Chunnam Dragons, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sangju Sangmu, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 133. İddaa'da Chunnam Dragons kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Sangju Sangmu kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Chunnam Dragons son haftadaki Daegu müsabasında 1-4 yenildi.

Sangju Sangmu, FC Seoul karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Chunnam Dragons, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Chunnam Dragons, kendi sahasında 7 gol attı, 17 gol yedi.

Sangju Sangmu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sangju Sangmu, 10 gol atarken 9 gol yedi.