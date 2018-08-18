Chunnam Dragons - Suwon Blue Wings maçı ne zaman?

Güney Kore K Lig 1 maçında Chunnam Dragons ile Suwon Blue Wings, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Chunnam Dragons 16 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Suwon Blue Wings 36 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Chunnam Dragons, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Suwon Blue Wings son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 490 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chunnam Dragons kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Suwon Blue Wings sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Chunnam Dragons son hafta oynanan Gangwon maçında 0-1 yenildi.

Suwon Blue Wings, FC Seoul karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Chunnam Dragons, 11 gol attı ve 23 gol yedi.

Suwon Blue Wings, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Suwon Blue Wings, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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