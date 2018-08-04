Chunnam Dragons - Ulsan Horang-i maç önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Chunnam Dragons, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Ulsan Horang-i takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Chunnam Dragons 16 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Ulsan Horang-i 29 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Chunnam Dragons, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ulsan Horang-i, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 461. İddaa'da Chunnam Dragons kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Ulsan Horang-i kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Chunnam Dragons önceki hafta Daegu mücadelesinde 1-4 yenildi.

Ulsan Horang-i ise Gwangju maçında 1-1 berabere kaldı.

Chunnam Dragons, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 20 gol yedi.

Ulsan Horang-i, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ulsan Horang-i 12 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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