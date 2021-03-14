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CHZ Coin nedir? 14 Mart CHZ Coin ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Chiliz - CHZ Coin nedir? CHZ Coin 14 Mart Pazar günü ne kadar, kaç TL? Kripto para hisselerinin her geçen gün yükselmesiyle birlikte kripto para birimlerinden biri olan CHZ Coin ile ilgili bu soruların cevabı da merak edilip araştırılıyor. Peki, CHZ Coin nedir? CHZ Coin 14 Mart Pazar günü ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen detaylar...

CHZ Coin nedir? 14 Mart CHZ Coin ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Kripto para birimi hisselerdeki yükseliş berbaerinde kripto paralara da ilgiyi getirdi. Bu para birimlerinden biri de son günlerde hisseleri hızla yükselen CHZ Coin... Peki, Chiliz - CHZ Coin nedir? CHZ Coin 14 Mart Pazar günü ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen detaylar...

CHZ COIN NEDİR?

Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018’de piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin, spor ve e-spor dünyasında yaygınlaşan bir kripto para birimidir. CHZ, Socios.com platformunun hizmet token’ı olarak kullanılmaktadır.

Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve bir ERC-20 token’ı olan Chiliz (CHZ),spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

Socios ve Chiliz ekibi birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini hedefliyor.

14 MART CHZ COIN

CHZ Coin bugün yani 14 Mart Pazar günü ortalama olarak 4 lira 90 kuruş seviyelerinde seyrediyor.

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